Москва, 10 ноября, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве в субботу, 12 ноября, может подняться до +10…+12 °C, что станет рекордным показателем для этого дня за всю историю наблюдений. Об этом сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Василий Иванов ИА REGNUM Москва

Согласно прогнозу синоптиков, необычно тёплая погода в столице будет сохраняться в ближайшие дни, и даже в ночные часы столбики термометров не будут опускаться ниже +6…+9 °C.

Дневная температура в пятницу, 11 ноября, составит +7…+9 °C, а в субботу воздух в Москве прогреется до +10…+12 °C, по области — до +13 °C. Такая погода соответствует третьей декаде сентября.

«Это будет рекордное значение за весь период наблюдений. Рекордное значение до этого отмечалось в 2010 году, и в эту субботу рекорд будет взят и побит, об этом можно говорить уверенно», — сказал Вильфанд.

Вместе с тем, по данным синоптиков, уже к вечеру воскресенья, 13 ноября, в столице ощутимо похолодает — столбики термометров опустятся до +1…+2 °C, при этом поднимется сильный ветер порывами до 20 метров в секунду.