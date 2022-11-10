Киев, , 20:53 — REGNUM Военную помощь пообещал дальше предоставлять Киеву канадский премьер-министр Джастин Трюдо, написал 10 ноября Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Зеленского, он провёл телефонные переговоры с Трюдо, в ходе которых обсуждалась «возможность расширения» военной помощи Киеву со стороны Канады.

Также Трюдо и Зеленский поговорили о «важности продления зернового соглашения».

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Добавим, что ранее Зеленскому военную помощь пообещали по телефону из Лондона.

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