Киев, 10 ноября 2022, 20:53 — REGNUM Военную помощь пообещал дальше предоставлять Киеву канадский премьер-министр Джастин Трюдо, написал 10 ноября Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.
По словам Зеленского, он провёл телефонные переговоры с Трюдо, в ходе которых обсуждалась «возможность расширения» военной помощи Киеву со стороны Канады.
Также Трюдо и Зеленский поговорили о «важности продления зернового соглашения».
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Добавим, что ранее Зеленскому военную помощь пообещали по телефону из Лондона.
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