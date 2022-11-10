Скопье, , 20:54 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали 9 ноября заявил, что трехмесячные очереди на маммографию в Скопье образовались из-за обслуживания оборудования, которое привело к сбою в системе электронной регистратуры.

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Как сообщает новостное агентство Telegrafi, к 1 января 2023 года новые приборы для исследования будут установлены в 12 учреждениях здравоохранения в разных городах Македонии, что приведет к существенному сокращению сроков ожидания обследований.

«Заключен контракт с подрядчиком на установку современного оборудования как минимум в 12 учреждениях здравоохранения, начиная от маммографов, цифровых рентгеновских аппаратов до ангиографов и компьютерных томографов», —заявил Сали.

Компании — установщики оборудования будут обязаны обучить медицинский персонал правилам его эксплуатации.

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