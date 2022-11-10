Нижневартовск, Югра, , 20:49 — REGNUM В Югру вернулся житель Нижневартовска, которого мобилизовали несмотря на серьёзное заболевание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта по ХМАО.

Мобилизация Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ранее вартовчанин обратился со своей проблемой на горячую линию общественной организации. Мужчина сообщил, что его призвали без прохождения медкомиссии и у него невыносимо болит спина. После вмешательства общественников мобилизованного обследовали врачи и выявили у него семь позвоночных грыж.

«Хирург сказал, что грыжи увеличились с прошлого года. Физическая нагрузка может привести к инвалидности, хотя мне 32 года, а в военкомате не берут в расчет заключения медкомиссии, говорят «годен, у нас план», — сообщил ошибочно мобилизованный.

По итогам медобследования жителю Нижневартовска изменили категорию годности к военной службе и предоставили отсрочку для долечивания.

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