Нижневартовск, Югра, 10 ноября, 2022, 20:49 — ИА Регнум. В Югру вернулся житель Нижневартовска, которого мобилизовали, несмотря на серьёзное заболевание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта по ХМАО.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобилизация

Ранее вартовчанин обратился со своей проблемой на горячую линию общественной организации. Мужчина сообщил, что его призвали без прохождения медкомиссии и у него невыносимо болит спина. После вмешательства общественников мобилизованного обследовали врачи и выявили у него семь позвоночных грыж.

«Хирург сказал, что грыжи увеличились с прошлого года. Физическая нагрузка может привести к инвалидности, хотя мне 32 года, а в военкомате не берут в расчет заключения медкомиссии, говорят «годен, у нас план», — сообщил ошибочно мобилизованный.

По итогам медобследования жителю Нижневартовска изменили категорию годности к военной службе и предоставили отсрочку для долечивания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Омске ошибочно мобилизовали мужчину с онкологическим заболеванием.