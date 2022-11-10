Бухарест, 10 ноября, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о выделении 157, 2 млн леев ($33 млн) на реализацию новых инфраструктурных проектов, включая строительство мостов и автомобильных дорог, а также обновление системы водоснабжения и канализации. Об этом 10 ноября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

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По словам министра развития и общественных работ Румынии Аттилы Чеке, средства будут предоставляться из европейских фондов, и распределяться непосредственно среди строительных компаний и фирм — подрядчиков.

Аттила Чеке «Необходимо избавиться от бюрократической составляющей в этом процессе. Приступить к освоению средств необходимо уже с 1 января будущего года».

Предполагается, что в ближайшее время в рамках программы будут обновлены два моста стратегического значения через реку Дунай, а также отремонтированы шоссе, связывающие Бухарест с основными районами на румынско-венгерской границе.