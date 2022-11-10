Бишкек, , 20:37 — REGNUM Власти Киргизии предлагают отменить нулевой налог на добавленную стоимость на поставляемое из-за рубежа растительное масло. Соответствующий проект постановления вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики и коммерции.

Авторы законодательной инициативы утверждают, что принятие такой меры необходимо для обеспечения продовольственной безопасности поддержки местных производителей растительного масла.

По их мнению, это создаст условия для увеличения производства растительного масла на территории республики, а также принесёт дополнительные 117 млн сомов (87 млн рублей), частично перекрыв образовавшийся дефицит госбюджета.

ИА REGNUM напоминает, что начале текущего года правительство Киргизии обнулило ставку налога на добавленную стоимость на импортный сахар и растительное масло на период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.

Большая часть завозимого в республику растительного масла, а именно свыше 90%, поступает из России.

Отметим, что по прогнозам Министерства финансов, дефицит бюджета Киргизии к концу 2022 года увеличится с изначально запланированных 9,1 млрд сомов (6,8 млрд рублей) до 35,4 млрд сомов (26,3 млрд рублей). То есть вырастет почти в 3,9 раза.