Вологда, 10 ноября, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Вологодская область направит дополнительную экипировку мобилизованным. Об этом губернатор региона Олег Кувшинников заявил в ходе прямой линии в соцсети «Вконтакте», комментируя открытое обращение жён и матерей бойцов спецоперации.

Vologda-oblast.ru Олег Кувшинников

«Наш представитель посетил все войсковые соединения, где служат мобилизованные — и в Брянской, и в Курской областях. Буквально сегодня он сообщил что именно необходимо дополнительно поставить в эти войсковые соединения. В этом списке: дополнительное теплое обмундирование, медикаменты, спальные мешки, шанцевые инструменты, инструменты для строительства инженерных сооружений. Сегодня я дал команду дополнительно закупить дополнительную экипировку через фонд помощи нашим военнослужащим», — заявил глава региона.

Решение проблем мобилизованных, отправленных в зону СВО, силами региональных властей — вопрос более сложный.

«Это полномочия командования вооруженных сил. И здесь вмешиваться в решение стратегических задач с моего уровня довольно сложно. Мы обработали все обращения, по которым необходимо получить развернутый комментарий из Западного военного округа, и мы направим туда обращение для решения вопросов, которые поставили жёны мобилизованных», — заявил Кувшинников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жительницы Вологодской области пожаловались на то, что их мужья и сыновья находятся в зоне спецоперации без спецподготовки и должного обмундирования.