Херсон, , 20:35 — REGNUM Военкор Александр Коц опубликовал 10 ноября в своем телеграм-канале видеозапись, на которой видны фортификационные работы на левом берегу Днепра в Херсонской области.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Препятствия для движения техники по внешнему виду схожи с теми, что используются при строительстве укреплений в Луганской республике.

Как сообщалось ранее, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск на херсонском направлении на левый берег Днепра. Ранее с этим предложением к нему обратился командующий группировкой СВО Сергей Суровикин. Он отметил сложности в снабжении войск на правом берегу Днепра в нынешней ситуации.