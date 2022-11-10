Бали, Индонезия, , 20:42 — REGNUM Материал портала detikBali со ссылкой на министра по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана, согласно которому главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали, стал поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 10 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Не в чем ехать, единственную футболку постирал», — шутит Сергей И.

Граждане тут же начали шутить над киевским властителем, который так и не решился приехать на саммит G20, хоть и заявлял ранее, что полетит, если на мероприятии не будет российского президента Владимира Путин. Путин на G20 не поехал, а вместо себя отправил главу Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, но, видимо, даже российского министра Зеленский боится, как огня.

«Испугался нашего Лаврова», — предполагает Михаил В.

«Зеленский боится встречи с нашими дипломатическими деятелями. Он скрывается, знает, что все тайные дела станут явностью для всего мира», — указывает Вениамин Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский — совершенно пустой политик, но зато безумно раскрученный медийный персонаж, которому нужен особенный сценарий, чтобы предстать в выгодном для себя свете на фоне того же Лаврова. Судя по всему, автор сценария на этот раз подкачал, отчего киевскому главарю придётся остаться дома.

«Придётся зимовать в Киеве», — пишет Алексей П.

«G20 нужно Зеленскому только лишь ради пиара, но, чтобы пиар случился, там должен присутствовать Путин. Либо же российских представителей там не должно быть вовсе, чтобы ему никто не перечил. А теперь получается, что Путина там нет, но туда едет Лавров. Ни то, ни сё, как говорится», — написал Андрей В.

Часть людей полагает, что физическое присутствие Зеленского на саммите будет представлять собой жалкое зрелище, поэтому офис киевского главаря посоветовал ему отделаться предзаписанным видеообращением.

«А что Зеле там вообще делать? Стоять с протянутой рукой?» — интересуется Андрей А.

«А что ему ехать? Кому он там нужен? Вот если бы Путин приехал, то да. А так неинтересно», — поделился своим мнением Артём Г.

Нашлись и те, кто сомневается в том, что Зеленский сумеет создать хоть какой-нибудь ажиотаж вокруг своей фигуры. Граждане убеждены, что все руководства стран прекрасно отдают себе отчёт в том, что никакой Зеленский не самостоятельный политик, а лишь шоумен, посаженный в кресло президента.

«Как же всем плевать! Ну серьёзно, я понимаю, что сейчас в мире только и обсуждают, как Киев страдает, но лично Зеленский никому не интересен. Надо Киеву на Бали какого-нибудь нациста видного послать, вот тут шума-то будет!» — советует Валерий Н.

«Киев же не входит в G20 и не будет. Зеленского кто-то звал вообще на саммит?» — задаётся вопросом Алёна Ш.

Напомним, 10 ноября портал detikBali опубликовал материал со ссылкой на министра по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана, согласно которому главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали.