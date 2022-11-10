Москва, 10 ноября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. ОАО «Российские железные дороги» направило повторное обращение в Совет ЕС по вопросу отмены введённых в отношении компании санкций. Об этом сообщается 10 октября в официальном телеграм-канале РЖД.

PetrS Купейный вагон. РЖД

«Направили обращение в Совет ЕС о необходимости скорейшего рассмотрения заявления об отмене санкций и принятия по нему объективного решения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента подачи заявления в Совет ЕС прошло более трёх месяцев, однако оно до сих пор не рассмотрено, при этом компания не была уведомлена о причинах столь длительной задержки. В РЖД считают, что это «может свидетельствовать о степени пренебрежения и безразличия, с которой в Совете ЕС относятся к российским гражданам».

В первоначальном обращении, направленном в середине июля, компания указала, что «санкции ЕС направлены на ограничение возможностей ОАО «РЖД» выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению Российской Федерации».

«Совет ЕС классифицирует поезда как «предметы роскоши» для российских граждан и санкционными актами блокирует их поставки и ремонт», — заявили тогда в компании.

В РЖД также высказали мнение, что санкции противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого Европейского союза.