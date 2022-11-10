Москва, 10 ноября 2022, 21:30 — REGNUM Учитывая перегруппировку российских войск в Херсонской области, обращает на себя укрепление российского фондового рынка. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 10 ноября заявил экономист Александр Воронков.
Он предположил, что специалисты знали ход сценария в восточной части б. УССР и поэтому подготовили меры по сдерживанию рынка.
«Укрепляется также и российский фондовый рынок. Инсайдеры рынка прекрасно понимают, что происходит», — отметил экономист.
По его словам, инсайдеры прекрасно ориентируются в кулуарной игре с учётом происходящего на территории бывш. УССР.
Воронков уверен, что рынок растёт вопреки проиходящему под Херсоном: «Люди понимали, что так будет и сейчас реализуется какой-то определённый сценарий».