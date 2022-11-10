Москва, 10 ноября, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Учитывая перегруппировку российских войск в Херсонской области, обращает на себя укрепление российского фондового рынка. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 10 ноября заявил экономист Александр Воронков.

Фондовый рынок

Он предположил, что специалисты знали ход сценария в восточной части б. УССР и поэтому подготовили меры по сдерживанию рынка.

«Укрепляется также и российский фондовый рынок. Инсайдеры рынка прекрасно понимают, что происходит», — отметил экономист.

По его словам, инсайдеры прекрасно ориентируются в кулуарной игре с учётом происходящего на территории бывш. УССР.

Воронков уверен, что рынок растёт вопреки происходящему под Херсоном: «Люди понимали, что так будет и сейчас реализуется какой-то определённый сценарий».