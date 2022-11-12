Москва, , 09:45 — REGNUM Промежуточные выборы, состоявшиеся в Соединенных Штатах, прошли без какого-либо вмешательства, заявил президент США Джо Байден.

По словам Байдена, избиратели, сотрудники участков для голосования, а также члены избирательных комиссий исполнили свои обязанности, а в выборах приняло участие рекордное количество избирателей, что, как отметил американский лидер, можно назвать «хорошим днем для демократии и США».

Заявление Байдена обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения усмотрели в словах Байдена повод для сарказма, учитывая ранние многочисленные обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы в США. Другие отметили, что, раз Байден так сказал, значит, вмешательства были со стороны демократов.

«Конечно не было, Демпартия сама отлично накрутила», — с сарказмом написал Артур.

«Майор Байденов не в себе. Не обращайте внимания», — шутит один из участников обсуждения.

«Когда побеждают демократы — вмешательства нет, когда республиканцы — то есть», — отметил Maxim V.

«Да ладно. А ведь мы старались! Вон какую явку обеспечили! На собственные выборы так не ходим! И что, всё напрасно?» — иронизирует Tatiana R.

«То говорят, что мы вмешиваемся, то теперь, когда Пригожин честно «признался» : «Вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться», — орут, что мы не вмешиваемся. Разберитесь там уже…» — не без юмора призвал Toni Z Bertz.

«Всех граждан России, проголосовавших через «Госуслуги», решено считать американцами», — смеется С. В. К.

«Когда сами накрутили и такие: всё честно», — отреагировал Karter Cat.

«Значит, результатом довольны. Были бы выборы не в их пользу, вопили бы о вмешательстве», — добавил Алексей А.

«Было, просто с их стороны, а это не считается, так как оно «во имя демократии», — прокомментировал с сарказмом L10N.

«Кроме демократов, никто и не вмешивался», — пишет Мari Il.

«Значит, сам вмешался», — смеется Алина.

«Мы зря, что ли, всей страной «Госуслуги» разрывали с самого утра?» — пошутила Mamma mia.

«Опять наши голоса не посчитали», — с юмором отметил Алексей.

«Охотно верим, учитывая, что два умерших демократа прошли», — написал Your conscience.

«Значит, было, но с правильной стороны», — подытожил Sergio.

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