Вашингтон, 10 ноября 2022, 20:28 — REGNUM Полностью дискредитировать идею переговоров с Россией было поручено Владимиру Зеленскому американским руководством. Лидер киевского режима «убил» диалог, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Напомним, ВС РФ проводят на территории б. УССР специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации. Киев со своей стороны требует «возврата своих» территорий.
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