Бишкек, , 20:19 — REGNUM Крупнейшая государственная энергетическая компания Франции «Electricite de France» проявляет интерес к вложению инвестиций в гидроэнергетические проекты Киргизии. Об этом заявила исполнительный директор EDF Беатрис Бюффон на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По её словам, французская корпорация намерена применять свой опыт и готова рассмотреть возможность софинансирования строительства гидроэлектростанций и других объектов, использующих источники возобновляемой энергии.

В ответ на это глава государства сообщил о том, что власти Киргизии считают развитие «зеленой» экономики важным для республики направлением.

«Вопрос успешного и устойчивого развития энергетической отрасли весьма актуален для страны. Киргизия изучает все возможности нового производства и высоко оценивает инициативы частного сектора по переходу на «зеленую» энергетику», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, около 70% гидроэнергетического потенциала Киргизии остаётся нереализованным со времён обретения республикой независимости.

Власти Киргизии уже несколько лет безуспешно пытаются найти инвесторов, готовых вложить в строительство ГЭС на территории республики около $14 млрд (более 854,8 млрд рублей).

Отметим, что из-за дефицита электроэнергии в Киргизии абонентам с однофазным вводом принудительно ограничили мощность потребления электричества до 5 киловатт. Местные энергокомпании объясняют это необходимостью соблюдения введенных в стране лимитов на использование электроэнергии.