Тюмень, 10 ноября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. В Тюмени по факту массового заражения кишечной инфекцией учащихся школы №5 возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

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Вспышка заражения инфекцией у школьников была зафиксирована в конце октября. По результатам проверки прокуратуры выяснилось, что на пищеблоке учебного учреждения сотрудники АО «Комбинат школьного питания «Центральный» нарушили санитарно-эпидемиологические нормы и правила.

Материалы проверки направлены в СУ СКР по Тюменской области. По результатам их рассмотрения в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Красноярске возбуждено уголовное дело по факту вспышки инфекционного заболевания в детском саду.