Балыкчи, Киргизия, , 20:03 — REGNUM Количество граждан России, выбирающих Киргизию в качестве страны для отдыха и путешествий, стремительно увеличивается. Об этом заявила президент Фонда поддержки развития туризма республики Елена Калашникова в ходе международного форума Travel Hub «Содружество», передают киргизские СМИ.

Иссык-Куль Ninara

По ее словам, поток российских туристов в Киргизию по итогам 2022 года может вырасти на 40% по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Глава фонда объяснила такую тенденцию развитием туристической отрасли республики, отсутствием необходимости оформлять загранпаспорт для россиян, отсутствием языкового барьера и сравнительно невысокими ценами на все виды отдыха.

Подводя итог, Елена Калашникова отметила, что в 2023 году количество туристов из России, желающих посетить Киргизию, также продолжит увеличиваться.

ИА REGNUM напоминает, что в первой половине 2022 года Киргизию посетили около 3 млн 824 тысяч иностранных туристов. Оказание туристических услуг принесло республике $49,5 млн (более 3 млрд рублей) доходов, что почти в два раза превышает прошлогодний показатель.

Отметим, что по данным аналитиков «ТурСтата», Киргизия занимает третье место по популярности среди стран СНГ для зимнего туризма и отдыха. В республике туристов в зимний период привлекают горнолыжные курорты и отдых на южном берегу незамерзающего высокогорного озера Иссык-Куль.