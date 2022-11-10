Татарск, Новосибирская область, 10 ноября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области водителю перевернувшегося пассажирского автобуса, в котором погибла семилетняя девочка, избрана мера пресечения. Его отправили под домашний арест до 8 января 2023 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в районном суде Татарска.

ГУ МВД РФ по Новосибирской области В Новосибирской области опрокинулся автобус с пассажирами

Ему запрещено общаться с потерпевшими, свидетелями и другими участниками уголовного дела, пользоваться средствами связи и интернетом, а также отправлять и принимать почтово-телеграфные отправления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 8 ноября на 11-м км автодороги Татарск — Козловка водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. ПАЗ опрокинулся. На месте скончался ребёнок, ещё несколько пассажиров с травмами были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело.

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