Бухарест, , 20:04 — REGNUM Государственный бюджет Румынии на 2023 год будет окончательно принят всеми структурами власти страны не позднее 24 декабря. Об этом 10 ноября со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Николае Чукэ Mapn.ro

Николае Чукэ «Правительство обязалось разработать проект главного финансового документа еще до октября, однако нам не удалось согласовать некоторые вопросы, касающиеся зарубежных капиталовложений и долговых обязательств. Теперь есть надежда на то, что в течение ближайшего месяца кабмин урегулирует соответствующие спорные моменты».

По словам Чукэ, специальная правительственная группа уже начала контакты с представителями парламентских сил коалиций по принятию бюджета. «Уверяю, последние подписи под документом будут поставлены до новогодних праздников», – сказал румынский премьер-министр.

Напомним, ранее высший исполнительный орган Румынии дважды откладывал рассмотрение проекта бюджета на 2023 год из-за юридических неточностей. Итоговый вариант документа должен быть ратифицирован румынским парламентом.

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