Бухарест, 10 ноября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Государственный бюджет Румынии на 2023 год будет окончательно принят всеми структурами власти страны не позднее 24 декабря. Об этом 10 ноября со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Николае Чукэ
«Правительство обязалось разработать проект главного финансового документа еще до октября, однако нам не удалось согласовать некоторые вопросы, касающиеся зарубежных капиталовложений и долговых обязательств. Теперь есть надежда на то, что в течение ближайшего месяца кабмин урегулирует соответствующие спорные моменты».
Николае Чукэ

По словам Чукэ, специальная правительственная группа уже начала контакты с представителями парламентских сил коалиций по принятию бюджета. «Уверяю, последние подписи под документом будут поставлены до новогодних праздников», сказал румынский премьер-министр.

Напомним, ранее высший исполнительный орган Румынии дважды откладывал рассмотрение проекта бюджета на 2023 год из-за юридических неточностей. Итоговый вариант документа должен быть ратифицирован румынским парламентом.