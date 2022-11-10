В Румынии назвали дату принятия бюджета на 2023 год
Бухарест, 10 ноября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Государственный бюджет Румынии на 2023 год будет окончательно принят всеми структурами власти страны не позднее 24 декабря. Об этом 10 ноября со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестская газета Jurnalul.
По словам Чукэ, специальная правительственная группа уже начала контакты с представителями парламентских сил коалиций по принятию бюджета. «Уверяю, последние подписи под документом будут поставлены до новогодних праздников», – сказал румынский премьер-министр.
Напомним, ранее высший исполнительный орган Румынии дважды откладывал рассмотрение проекта бюджета на 2023 год из-за юридических неточностей. Итоговый вариант документа должен быть ратифицирован румынским парламентом.