Архангельск, 10 ноября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2022 года население Архангельской области сократилось на 6,3 тысячи человек. Об этом сообщает Архангельскстат.

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По данным ведомства, на сокращение численности населения в наибольшей степени повлияла смертность — ее доля в общей убыли составила 79,9%.

«За этот период в области родились 5,6 тысячи детей, а скончались 10,7 тысячи человек», — уточнили в Архстате.

Миграционный отток составил 1,3 тысячи человек: покинули регион 10,9 тысячи северян, прибыли в область — 9,6 тысячи.

Как сообщало ИА REGNUM, в России замедлилась естественная убыль населения.