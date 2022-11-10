Пенза, 10 ноября 2022, 20:12 — REGNUM В пензенском Доме офицеров прошла встреча с членами семей мобилизованных военнослужащих. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
Родственники военнослужащих смогли задать вопросы министру общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей региона Василию Ложкину, военному комиссару Пензенской области Андрею Суркову, представителям артинститута.
Среди основных поднимались вопросы организации военной подготовки, условия, в которых проживают бойцы, обеспечение их довольствием. Прозвучавшие в ходе встречи жалобы пензенцев пообещали довести до командования.
Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензенской области станкостроительный кластер начал производство универсальных мобильных печей для военных.
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