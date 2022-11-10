Москва, , 20:02 — REGNUM Правительство России дало положительный отзыв на законопроект Думы Ставропольского края, в котором предлагается продлить срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Санкт-Петербург Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, внесенный законопроект предусматривает продление после 2022 года установленного федеральным законом «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» срока проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 2027 года.

В отзыве правительства отмечено, что концепция законопроекта, направленная на обеспечение продолжения развития объектов курортной инфраструктуры, поддерживается.

«Вместе с тем применительно к законопроекту необходимо отметить следующее. Полученный опыт проведения эксперимента показал, с одной стороны, целесообразность расширения круга его участников, проработку дальнейшего совершенствования механизмов администрирования взимания курортного сбора, а с другой — необходимость принятия решения по результатам эксперимента в целях развития курортной инфраструктуры муниципальных образований в более короткий срок. В связи с этим срок действия эксперимента на двухлетний период (до 31 декабря 2024 года) является оптимальным для решения поставленных задач», — указано в документе.

Также в российском правительстве предлагают расширить число регионов, в которых будет проводиться эксперимент.

«Считаем целесообразным распространить эксперимент также на город федерального значения Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус», — говорится в отзыве.

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