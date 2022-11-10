В правительстве предлагают ввести курортный сбор в Санкт-Петербурге
Москва, 10 ноября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Правительство России дало положительный отзыв на законопроект Думы Ставропольского края, в котором предлагается продлить срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.
Напомним, внесенный законопроект предусматривает продление после 2022 года установленного федеральным законом «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» срока проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 2027 года.
В отзыве правительства отмечено, что концепция законопроекта, направленная на обеспечение продолжения развития объектов курортной инфраструктуры, поддерживается.
«Вместе с тем применительно к законопроекту необходимо отметить следующее. Полученный опыт проведения эксперимента показал, с одной стороны, целесообразность расширения круга его участников, проработку дальнейшего совершенствования механизмов администрирования взимания курортного сбора, а с другой — необходимость принятия решения по результатам эксперимента в целях развития курортной инфраструктуры муниципальных образований в более короткий срок. В связи с этим срок действия эксперимента на двухлетний период (до 31 декабря 2024 года) является оптимальным для решения поставленных задач», — указано в документе.
Также в российском правительстве предлагают расширить число регионов, в которых будет проводиться эксперимент.
«Считаем целесообразным распространить эксперимент также на город федерального значения Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус», — говорится в отзыве.
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