Бишкек, 10 ноября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Товарооборот Киргизии с Россией за восемь месяцев 2022 года превысил $2 млрд (122,1 млрд рублей). Об этом стало известно в ходе встречи замминистра экономики и коммерции Чоро Сейитова с вице-премьер-министром Алексеем Оверчуком.

Vpk.name Флаги Киргизии и России

Таким образом, объём торговли между странами вырос на 42% или почти на $600 млн (36,6 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

По итогам встречи сопредседатели межправительственной киргизско-российской комиссии по торгово-экономическому взаимодействию подписали Программу экономического сотрудничества между Киргизией и Россией на 2022–2026 годы.

Этот документ предусматривает принятие совместных мер по диверсификации и увеличению объёма взаимной торговли, а также расширению инвестиционного и научно-технического взаимодействия между двумя странами.

ИА REGNUM напоминает, что в январе–августе 2022 года Киргизия наторговала с другими странами на $7,2 млрд (439,6 млрд рублей). Это на 36,4% или на $1,9 млрд (116 млрд рублей) больше, чем за аналогичный период 2021 года.

При этом экспорт киргизской продукции снизился на 36,1%, а импорт, напротив, увеличился в 1,8 раза.