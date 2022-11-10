Брюссель, , 19:56 — REGNUM Шенгенские визы гражданам России, загранпаспорта которых были выданы в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР и ДНР, а также в Южной Осетии и Абхазии, выдавать не будут, сообщается 10 ноября на сайте Европейского совета.

ЕС

Такие загранпаспорта «не будут приниматься в качестве действительных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны».

Отмечается, что предварительная договорённость по этому вопросу достигнута Европейским парламентом и Советом ЕС. Чтобы решение вступило в силу, его должны одобрить все страны — члены Европейского союза.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители стран Запада плачут без российских туристов — мнение