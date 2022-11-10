Лондон, 10 ноября, 2022, 20:10 — ИА Регнум. 10 ноября национальная сборная Англии по футболу опубликовала окончательную заявку команды на чемпионат мира 2022 года, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В заявку вошли 26 игроков.

Кирилл Венедиктов Харри Кейн

Голкиперы: Джордан Пикфорд, Ник Поуп, Аарон Рамздейл.

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Конор Коуди, Эрик Дайер, Харри Магуайр, Люк Шоу, Джон Стоунс, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Бен Уайт.

Полузащитник: Джуд Беллингем, Конор Галлахер, Джордан Хендерсон, Мейсон Маунт, Калвин Филлипс, Деклан Райс.

Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш, Джеймс Мэддисон, Букайо Сака, Рахим Стерлинг, Каллум Уилсон, Харри Кейн, Маркус Рэшфорд.

В матче первого тура групповой стадии чемпионата мира сборная Англии сыграет с командой Ирана. Игра пройдет 21 ноября в Дохе на «Международном стадионе Халифа», а стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.