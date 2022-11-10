Москва, , 20:20 — REGNUM Олеся Носова, исполняющая обязанности главного редактора и гендиректора «Комсомольской правды», может занять этот пост на постоянной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора медиагруппы Анжелику Сулхаеву.

Владимир Сунгоркин FHMRUSSIA

«На текущий момент она исполняет обязанности главреда. Но мы уверены, что она станет на постоянной основе главным редактором», — сказала Сулхаева.

Напомним, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября 2022 года. Он занимал эту должность с 1999 года.