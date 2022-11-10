Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Республиканцы побеждают, но при этом американские рынки стоят на месте, а доллар укрепляется. Кроме того, начались атаки на «неприкосновенного» Илона Маска. Об этом 10 ноября в своем телеграм-канале заявил экономист Александр Воронков. Он отметил, что американцем не нужна революция и именно поэтому нет ожидаемого сильного перевеса в голосах за республиканцев.

Слон (республиканцы) и осел (демократы) (сс) DonkeyHotey

«Американские рынки пока никак не реагируют. Нужно понимать, почему так происходит. Если бы победили определённые республиканцы, это было бы чем-то вроде революции в Америке. А это никому не нужно. Соответственно доллар реагирует, укрепляется снова к другим валютам, а вот рынки пока стоят на месте», — отметил экономист.

Кроме того, Воронков пояснил, что передел в США, отчасти грядет, а отчасти уже происходит. Яркий, по его мнению, пример — раскручивающийся маховик против людей, которые только что были «неприкосновенными».

«Возникают вопросы к людям, которые раньше были, так скажем неприкасаемые, это тот же самый Илон Маск. Сейчас постепенно опять начинает странный маховик напротив него раскручиваться», — пояснил экономист.

Уже ясно, что в США побеждают республиканцы, однако страна пытается сделать так, чтобы не произошло сильного перевеса и такой уж легкой победы республиканцев. Это, по мнению экономиста, приведет к бунту.