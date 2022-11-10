Тюмень, , 19:54 — REGNUM Правительство Тюменской области объявило три тендера на предоставление кредитов на покрытие дефицита бюджета 2023 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Тюмень Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти региона намерены взять взаймы четыре миллиарда рублей. Предполагается, что платеж по процентам должен составить 584 млн рублей. Первый контракт рассчитан на привлечение 1,5 млрд рублей, второй — на сумму в два миллиарда, третий — в 0,5 млрд рублей.

Расплатиться с кредиторами планируется через три года, начиная с 9 января 2023 года.

Отметим, что согласно проекту бюджета региона дефицит в 2023 году планируется в размере 35 млрд рублей.

По информации правительства Тюменской области, госдолг региона на 1 ноября 2022 года составляет 6,2 млрд рублей. Из них 5,1 млрд — это бюджетные кредиты, один миллиард — государственные гарантии региона.

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