Тюмень, 10 ноября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Правительство Тюменской области объявило три тендера на предоставление кредитов на покрытие дефицита бюджета 2023 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

Власти региона намерены взять взаймы четыре миллиарда рублей. Предполагается, что платеж по процентам должен составить 584 млн рублей. Первый контракт рассчитан на привлечение 1,5 млрд рублей, второй — на сумму в два миллиарда, третий — в 0,5 млрд рублей.

Расплатиться с кредиторами планируется через три года, начиная с 9 января 2023 года.

Отметим, что согласно проекту бюджета региона дефицит в 2023 году планируется в размере 35 млрд рублей.

По информации правительства Тюменской области, госдолг региона на 1 ноября 2022 года составляет 6,2 млрд рублей. Из них 5,1 млрд — это бюджетные кредиты, один миллиард — государственные гарантии региона.