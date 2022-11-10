Казань, , 20:07 — REGNUM В Татарии с 1 по 7 ноября более 300 мобилизованных жителей получили бесплатную юридическую помощь. Чаще всего военнослужащие обращались с вопросами по оформлению доверенности на родственников, сообщает пресс-служба государственного юридического бюро РТ.

В Татарии мобилизованным оказывают юридическую помощь vk.com/gkugosjurburort

Кроме того, мобилизованные заинтересованы приостановлением исполнительных производств, кредитными каникулами, регистрацией брака, социальными выплатами, медицинскими обследованиями и другими вопросами.

Напомним, государственное юридическое бюро заработало в Татарии с 1 сентября 2022 года. Его основными целями является оказание бесплатной юридической помощи гражданам, а также правовое информирование и просвещение населения.

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