Кемерово, 10 ноября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. В Новокузнецке запустили предсерийное импортозамещающее производство пневматических талей для промышленности. Оборудование уже получила одна из кузбасских шахт. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

«Мы хотим не зависеть от зарубежных поставщиков, наладить массовый выпуск своего оборудования, особенно в горной промышленности, — прокомментировал Цивилёв. — Будем ориентироваться на локальный рынок кузбасских производителей. Нашим промышленникам необходимо сосредоточиться на разработке собственной продукции, техники, инженерных решений».

По официальным данным, разработка пневмоталей позволит увеличить срок службы, сократит число дорогостоящих ремонтов и стоимость оборудования на 50%. Сейчас подписаны контракты на поставку 22 пневматических талей на угольные предприятия Кузбасса.

Отметим, что пневмотали нужны для вертикального подъёма и спуска, а также перемещения грузов с помощью крановых тележек.