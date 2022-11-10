Вашингтон, 10 ноября, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Американский актер Рэйн Уилсон сменил имя для привлечения внимания к экологическому кризису и стремительному потеплению Арктики. Об этом сообщило издание Deadline.

Цитата из интервью для Billboard Рэйн Уилсон

Теперь артиста зовут Стена Дождя Волна Тепла Экстремальная Зима Уилсон (Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson). «Это не шутка, я серьезно отношусь к таянию Арктики, которое усиливает глобальные риски, включая экстремальные погодные явления по всему миру», — сказал Уилсон.

Уточняется, что подобным образом Уилсон поддержал кампанию некоммерческой организации Arctic Basecamp, которая занимается информированием об изменениях климата.

Напомним, Уилсон получил известность благодаря роли Дуайта Шрута в сериале «Офис». Участие в шоу также принесло артисту выдвижение на премию «Эмми».