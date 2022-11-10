Актер из «Офиса» сменил имя ради привлечения внимания к проблемам экологии
Вашингтон, 10 ноября, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Американский актер Рэйн Уилсон сменил имя для привлечения внимания к экологическому кризису и стремительному потеплению Арктики. Об этом сообщило издание Deadline.
Теперь артиста зовут Стена Дождя Волна Тепла Экстремальная Зима Уилсон (Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson). «Это не шутка, я серьезно отношусь к таянию Арктики, которое усиливает глобальные риски, включая экстремальные погодные явления по всему миру», — сказал Уилсон.
Уточняется, что подобным образом Уилсон поддержал кампанию некоммерческой организации Arctic Basecamp, которая занимается информированием об изменениях климата.
Напомним, Уилсон получил известность благодаря роли Дуайта Шрута в сериале «Офис». Участие в шоу также принесло артисту выдвижение на премию «Эмми».