В Румынии объявлено о запуске программы «европейских скидок» для молодежи
Бухарест, 10 ноября, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило реализацию масштабной программы скидок на пользование общественным транспортом, посещение театров и музеев, а также услуги туристических агентств для румын в возрасте от 16 до 25 лет.
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Молодежь
Об этом 10 ноября со ссылкой на заявление министра по делам молодежи и семьи Румынии Габриелы Фири сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
По словам Фири, эта программа будет осуществляться по лекалам Евросоюза, в большинстве стран которого предусмотрены льготы для сотен миллионов молодых людей.
«Румыния не может оставаться в стороне, в ближайшее время «европейскими скидками» смогут воспользоваться и наши граждане».
Предполагается, что средства на развитие этого начинания будут выделены из фондов Еврокомиссии. Нововведение вступит в силу с 1 января 2023 года.