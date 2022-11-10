Вашингтон, 10 ноября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Учебный сброс ракеты большой дальности (до 1,9 тыс. км) провёл Пентагон в Арктике, сообщает Stars and Stripes.

ИА REGNUM Пентагон

Уточняется, что ракета большой дальности была сброшена на парашюте с бомбардировщика на норвежском полигоне. Силы Пентагона продемонстрировали программу Rapid Dragon.

Комментируя это событие, европейский военный представитель назвал учения намеренно провокационными по отношению к России. Якобы такие манёвры помогут «сдержать российскую агрессию» и её «экспансивное поведение», поскольку демонстрируют «расширенные возможности союзников».

Напомним, боевой модуль Rapid Dragon позволяет размещать вооружение в отсеках транспортных самолётов C-130J Super Hercules и C-17 Globemaster III. Он сбрасывается с грузовых самолётов и развёртывает летающие боеприпасы, обычно крылатые ракеты.