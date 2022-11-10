Москва, 10 ноября, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Законопроект, который направлен на стимулирование экономического и гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

В документе предусматривается освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) передачи исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения, прав на использование таких программ и баз данных, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через интернет.

В сопроводительных материалах поясняется, что действующее положение Налогового кодекса РФ не распространяется на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, поскольку сведения, которые могут быть отнесены к государственной тайне, запрещено включать в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.