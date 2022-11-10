Новокузнецк, Кемеровская область, 10 ноября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Доверительные отношения президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана основаны не на пустом месте. Это результат всей 30-летней кропотливой работы по выстраиванию двухсторонних отношений. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы помним в 1990-е турецких строителей и турецкий ширпотреб, потом мы стали ездить активно на курорты Турции, между нашими странами пролегли Голубой и Турецкий поток, строятся АЭС… Даже на личном уровне между Путиным и Эрдоганом многое было, в том числе во время неудавшегося госпереворота в Турции. Россия тогда хорошо помогла Эрдогану удержать власть. Поэтому турецкое окно для России в Европу и остальной мир в 2022 году осталось открытым, чем мы непременно пользуемся, — отметил эксперт. — Правда, есть вещи, которые нас не сближают. Но на них приходится пока закрывать глаза ради всего остального. Для меня остается загадкой вопрос о нашем совместном будущем, удастся ли из Турции сделать настоящего союзника, чтобы без перекосов, без этого пантюркизма, поддержки чеченских боевиков, чтобы военные корабли наши всегда вовремя пропускали через проливы, чтобы Крым и Северное Причерноморье признали российским, как это было уже сделано в Ясском мирном договоре 1791 года. И базы наши военные в Турции тоже нужны».

При этом политолог подчеркнул, что положение в Турции не очень устойчивое.

«У страны нет всей ресурсной базы для полноценного развития. Она вынуждена лавировать, выкручиваться, часто выживать, как может, показывая нам все свои некрасивые стороны. Приучить её будет весьма сложно», — считает он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Реджеп Эрдоган заявил, что без доверительных отношений с Владимиром Путиным было бы невозможным возобновление участия России в «зерновой сделке». Он также сказал о намерениях продолжить телефонные переговоры с президентом России.

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