Москва, , 19:17 — REGNUM Правительство России внесло в Госдуму на ратификацию Соглашение с правительством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Космодром «Байконур» Roscosmos.ru

Соглашение подписано в связи с устойчивой тенденцией к расширению сотрудничества РФ и ОАЭ в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов, относящихся, в частности, к установке на территории Объединенных Арабских Эмиратов станции ГЛОНАСС в рамках подпрограммы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России», также в других перспективных областях.

Речь идет о таких направлениях сотрудничества, как космическая наука и исследование космического пространства, включая астрофизические исследования и изучение планет, защита космической среды, включая контроль, предупреждение и сокращение образования космического мусора, дистанционное зондирование Земли из космоса, космические телекоммуникационные технологии, пусковые услуги и создание космической техники и другие.

После вступления в силу с стороны смогут приступить к реализации совместно с Казахстаном трехстороннего проекта по модернизации стартового комплекса площадки 1 космодрома Байконур («Гагаринский старт») и других объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Байконур для осуществления пусков ракетносителей семейства «Союз-2».

В то же время в правительстве отмечают, что для реализации проекта «Гагаринский старт» госкорпорацией «Роскосмос» подготовлен проект соглашения между правительствами России. ОАЭ и Казахстана о модернизации и эксплуатации площадки «Гагаринский старт» и технического комплекса ракеты космического назначения в монтажно-испытательном корпусе площадки космодрома Байконур, которое предусматривает привлечение внебюджетного финансирования. Реализация проекта «Гагаринский старт» позволит Российской Федерации осуществлять запуски полезных нагрузок, в том числе коммерческих, с использованием РН семейства «Союз-2» с СК площадки 1, а также иметь резервный стартовый комплекс на космодроме Байконур для осуществления запусков в рамках Федеральной космической программы России и внебюджетных пилотируемых космических программ, отмечается в сопроводительных документах.

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