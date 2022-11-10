Москва, , 20:38 — REGNUM Законопроект о статусе ветерана боевых действий и инвалида боевых действий для добровольцев, принятый Государственной думой в первом чтении, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, признание добровольцев ветеранами или инвалидами, со всеми присущими такому статусу льготами и мерами социальной поддержки, — «это справедливое решение».

«Приятно все же видеть, что так много льгот… Сейчас очень много людей пошло туда в качестве добровольцев», — отметил Лев М.

Многие пользователи оказались солидарны с решением парламентариев. Граждане считают добровольцев достойными всех тех поощрений и мер защиты, которые полагаются участникам боевых действий, поскольку уже доказано многократно за время ведения специальной военной операции, что эти граждане сражаются за интересы России наравне с профессиональными военными.

«Добровольцы — вообще красавчики! Почёт им и уважение!» — написал Руслан Г.

«Да, это полноценный конфликт и статус ветерана это полностью оправдывает», — уверен Исмаил Л.

«А должно быть иначе? Это полноценные боевые действия, где бойцы получают реальный опыт», — пишет Александра Ж.

Некоторые комментаторы рады, что такой законопроект возник сейчас, а не спустя продолжительное время. Граждане считают, что добровольцы, вернувшиеся с фронта должны тут же получать все полагающиеся им льготы, ведь многие из них возвращаются с ранениями. Более того, члены семей добровольцев также должны быть защищены в случае потери кормильца.

«Отличная новость! Государство заботится о добровольцах. И это правильно», — поделился своим мнением Пётр П.

«Всё логично. Лучше заранее принять такой необходимый закон, чем ждать окончания спецоперации, а после принимать, затрачивая время. А так, после окончания спецоперации, чтобы не было никакой бумажной волокиты и прочей бюрократии. Автоматически каждый из участников СВО — ветеран боевых действий! Достойно! Каждый, кто сейчас защищает границы страны — Герой!» — указывает Димка Н.

Часть людей напомнила, что добровольцы стали тем фактором, который начиная с 2014 года позволял Донбассу выстаивать под натиском нацистских полчищ, а затем стать частью России.

«Они настоящие герои для меня, которые заслуживают всего самого лучшего», — пишет Игнат А.

«Добровольцы такие же воины, которые так же будут защищать наших сограждан, в том числе и нас. Так что верно всё!» — считает Данил М.

Нашлись и те, кто призвал руководство страны проконтролировать, чтобы каждый доброволец получил всё то, что ему полагается.

«Госдума может принять всё, что угодно, а вот как это на деле будет работать — вот это ещё под большим вопросом», — отметила Адель У.

«Главное, чтобы всё это в… бюрократию не скатилось, иначе нашим героям потом придётся обивать кабинеты чиновников, чтобы выбить полагающуюся им выплаты и льготы», — написал Иван Ч.

Напомним, 10 ноября Госдума в первом чтении приняла законопроект о статусе ветерана боевых действий и инвалида боевых действий для добровольцев.