Бишкек, , 19:14 — REGNUM В течение 10 и 11 ноября по всей территории Киргизии будут происходить массовые перебои энергоснабжения. Об этом заявил генеральный директор госкомпании «Электрические станции» Айбек Айдаралиев на пресс-конференции сегодня, 10 ноября.

Света нет Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, причиной тому стали пусконаладочные работы в тестовом режиме, которые сейчас проводят на втором гидроагрегате Токтогульской ГЭС после ремонта гидромеханического оборудования и затворов.

Глава «Электрических станций» отметил, что изначально планировалось провести эти работы на пять дней позже, но резкое похолодание вынудило энергетиков ускориться, чтобы быстрее ввести гидроагрегат в эксплуатацию.

Также Айдаралиев сообщил, что массовые отключения электричества по всей Киргизии могут повториться и ещё в конце ноября, когда энергетики будут запускать четвёртый гидроагрегат Токтогульской ГЭС.

ИА REGNUM напоминает, что Токтогульская гидроэлектростанция является самым крупным энергетическим объектом Киргизии — она вырабатывает до 70% производимой в стране электроэнергии. Общая мощность ГЭС составляет 1 200 МВт, а после реабилитации она вырастет до 1 440 МВт.

Отметим, что ранее премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров призвал население республики «готовиться к сложной зиме» — заранее начать заготавливать дрова и уголь. А министр энергетики Таалайбек Ибраев заявил о том, что предстоящей зимой в Киргизии могут ввести ограничения на потребление электроэнергии из-за нехватки угля для столичной ТЭЦ.