Рим, 10 ноября, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Правительство Италии 10 ноября рассмотрит проект декрета, предполагающий возможность оплаты предприятиями страны счетов за газ и электричество в рассрочку.

Pixabay.com Евро

Рассрочка будет предоставляться в отношении той суммы, но которую платежи выросли в 2022 году в сравнении с показателями 2021 года.

Кроме того, речь идет только о счетах, которые предприятия получают с октября 2022 года.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.