Москва, 10 ноября, 2022, 19:21 — ИА Регнум. В специальной военной операции участие принимают 14 тыс. казаков России. Об этом 10 ноября сообщил депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению казачьего генерала, принятые Госдумой РФ поправки в закон «О ветеранах» важны и необходимы в такой же степени, как и закон о добровольцах.

«В настоящее время 14 тыс. казаков ВсКО участвуют в боевых действиях по защите рубежей России. Вопросы, касающиеся получения статуса ветерана боевых действий и добровольца, поднимались неоднократно на всех уровнях государственной власти и, в первую очередь, Минобороны РФ», — отметил Долуда.

Казачий атаман подчеркнул, что принятые законодательные акты дадут право добровольцам быть приравненными к военнослужащим Вооруженных сил РФ, призванным по контракту, а их семьям — пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

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