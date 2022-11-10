Москва, , 19:11 — REGNUM Эксперты Газпрома считают, что Китай будет играть ключевую роль в росте энергопотребления в мире в ближайшие два десятилетия. Об этом говорится в комментарии, распространённом 10 ноября пресс-службой компании по итогам заседания её правления.

Китай. Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ключевую роль в увеличении энергопотребления, в том числе газа, будет играть Китай. Объём газового рынка Китая — самого динамично развивающегося в мире — уже к концу текущего десятилетия превысит совокупный уровень потребления всех стран европейского региона», — говорится в материале.

Напомним, ранее в Газпроме заявили, что события текущего года на энергетическом рынке подтвердили высокую значимость ископаемого топлива для мировой экономики, отметив, что роль газа в мировом энергобалансе продолжит расти.

По прогнозу компании, к 2040 году потребление голубого топлива во всём мире может превысить уровень 2021 года примерно на 20%.

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