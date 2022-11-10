Луганск, 10 ноября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. ВСУ 10 ноября обстреляли шахту «Криничанская» в поселке Криничное (Луганская республика), сообщил в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Александр Погожев ИА REGNUM ЛНР

Два человека погибли, четверо получили ранения.

Ранее власти ЛНР сообщили, что в результате обстрела Стаханова 10 ноября из американских реактивных систем залпового огня HIMARS получили повреждения шесть жилых домов, цеха строительной компании, газопровод и линия электропередачи.