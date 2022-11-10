Москва, 10 ноября, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Законопроект об оптимизации судебной стадии уголовного производства правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Инициатива направлена на использование современных цифровых платформ и технологий, повышение доступности правосудия и уровня защиты прав граждан.

Устанавливается возможность участия посредством видеоконференц-связи (ВКС) в судебном заседании суда любой инстанции для всех участников уголовного судопроизводства, от есть для подсудимого (обвиняемого, подозреваемого), осужденного, их представителей, свидетеля, потерпевшего, гражданского истца и ответчика, эксперта, специалиста, прокурора, частного обвинителя.

Применение ВКС также будет возможно в ходе выездных заседаний суда, следует из документа.

Удостоверение личности граждан, участвующих в заседании посредством ВКС, будет осуществляться должностным лицом или судом, оказывающим содействие в проведении ВКС.

Вопрос об участии лица в судебном заседании посредством ВКС будет решаться судом по собственной инициативе или по ходатайству соответствующего лица. При этом не допускается участие подсудимого в судебном заседании путем использования ВКС при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, оговорено в поправках.

Предусматривается возможность подачи документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, в суд посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», информационной системы суда, а также единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Прописывается, что направление повесток и уведомлений участникам уголовного судопроизводства (таким как, например, потерпевший, гражданский истец) при наличии их согласия, которое дается на едином портале, будет осуществляться посредством единого портала или единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Все перечисленные положения будут применяться при наличии технической возможности в суде, учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Введение правил удаленного участия в судебном заседании будет дополнительным и не повлечет за собой отмену существующего порядка, заверяют авторы инициативы.

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