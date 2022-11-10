Москва, 10 ноября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Фестиваль российской культуры пройдет с 15 по 19 ноября 2022 года в трех африканских государствах: Замбии, Танзании и Эфиопии. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Русские фанаты

Перед посетителями фестиваля выступят заслуженная артистка России Олеся Евстигнеева и квинтет солистов Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л. Г. Зыкиной, которые исполнят русские народные песни и композиции. Помимо этого, в рамках мероприятия пройдет фотовыставка «Природа русского Севера глазами северян», которая покажет различные живописные места России.

Напомним, ключевой целью фестиваля станет популяризация многообразия культурного наследия России в преддверии второго саммита «Россия — Африка», запланированного на 2023 год.