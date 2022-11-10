Азов, Ростовская область, 10 ноября, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Азовский городской суд вынес приговор четверым членам банды наркодилеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Объединённой пресс-службе судов Ростовской области 10 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, азовчанин создал банду, занимавшуюся сбытом наркотиков с марта 2019 года по сентябрь 2020 года. В состав группировки вошли пять человек (уголовные дела в отношении двух человек выделены в отдельное производство). Каждый выполнял отведённую ему роль, принимал активное участие в преступной деятельности организованной группы до момента задержания.

Всего наркодилеры приобрели с целью продажи более 13 кг запрещённых веществ. Большую часть реализовать они не успели.

В суде ни один из фигурантов уголовного дела вину не признал.

Главарю банды назначено 13 лет лишения свободы, ещё двоим — по 11 лет, третьему наркодилеру — 10 лет и шесть месяцев. Отбывать наказание все шесть человек будут в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.