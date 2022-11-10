Брюссель, 10 ноября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Европейским странам выгоднее было бы отменить антироссийские санкции и договориться с Россией о разделе территории б. УССР, заявил сенатор Ален Детекс (Бельгия) в интервью Causeur.

Клод Верлинд. Марионетки (фрагмент)

«На данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации конфликта, которую поощряет Белый дом», — сказал Детекс, отметив, что договорённость с Россией — это путь к спасению.

Зеленского он назвал марионеткой США, припомнив «Панамское досье». По словам бельгийского сенатора, нынешний Киев втягивает европейцев в войну.